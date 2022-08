Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 73 anni Villiam Vecchi, ex portiere del Milan col quale vinse la Coppa delle Coppe nel 1973 e del quale è stato anche preparatore dei portieri soprattutto negli anni di Carlo Ancelotti come allenatore. L'Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un personaggio importante del calcio italiano.