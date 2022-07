Mentre Inter e Milan sono ancora in attesa di capire quale sarà la loro futura casa, il Cagliari ha ottenuto ieri il via libera per il nuovo stadio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Giulini ha limato ieri con il sindaco, Paolo Truzzu, gli ultimi dettagli. La prossima settimana verrà presentato il progetto definitivo ideato da Sportium e affidato a Costim per la realizzazione tecnica.