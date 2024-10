Nelle partite della terza giornata di Champions League disputate di mercoledì spicca il poker rifilato dal Barcellona al Bayern Monaco in Spagna. Pokerissimo invece del Manchester City allo Sparta Praga, perde in casa invece l'Atletico Madrid. Il Liverpool trionfa sul campo del Lipsia e raggiunge l'Aston Villa in testa alla classifica.

Ecco i risultati delle partite di oggi:



Atalanta-Celtic 0-0

Brest-Leverkusen 1-1

Atletico Madrid-Lille 1-3

Barcellona-Bayern Monaco 4-1

Benfica-Feyenoord 1-3

Manchester City-Sparta Praga 5-0

RB Lipsia-Liverpool 0-1

Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2

Young Boys-Inter 0-1

Ecco la classifica aggiornata di Champions League:



1. Aston Villa 9 (d.r. +6)

2. Liverpool 9 (d.r. +5)

3. Manchester City 7 (d.r. +9)

4. Monaco 7 (d.r. +5)

5. Brest 7 (d.r. +5)

6. Leverkusen 7 (d.r. +5)

7. Inter 7 (d.r. +5)

8. Sporting 7 (d.r. +4)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Barcellona 6 (d.r. +7)

11. Dortmund 6 (d.r. +6)

12. Real Madrid 6 (d.r. +4)

13. Benfica 6 (d.r. +3)

14. Juventus 6 (d.r. +2)

15. Lille 6 (d.r. +1)

16. Feyenoord 6 (d.r. -1)

17. Atalanta 5 (d.r. +3)

18. Stoccarda 4 (d.r. -1)

19. PSG 4 (d.r. -1)

20. Celtic 4 (d.r. -2)

21. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

22. Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)

23. Bayern Monaco 3 (d.r. +3)

24. Girona 3 (d.r. 0)

25. Milan 3 (d.r. -1)

26. Club Brugge 3 (d.r. -4)

27. Atletico Madrid 3 (d.r. -5)

28. PSV 2 (d.r. -2)

29. Bologna 1 (d.r. -4)

30. Shakhtar 1 (d.r. -4)

31. RB Lipsia 0 (d.r. -3)

32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salisburgo 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)