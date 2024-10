Inizierà alle ore 12 di domani, giovedì 3 ottobre, in prelazione per i possessori della card Vivo Azzurro la vendita dei biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League in programma domenica 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Sabato 5 ottobre alle ore 12 prenderà il via la vendita libera dei tagliandi, che potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

I biglietti sono in vendita a prezzi popolari (si parte dai 14 euro per la Tribuna Terzo Anello fino ai 150 euro della Tribuna d'Onore Arancio con ospitalità), con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.