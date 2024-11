LeoVegas.News, Top Sponsor del Venezia continua a far sognare gli appassionati e i tifosi degli arancioneroverdi lanciando un nuovo contest. Con questa iniziativa, l’infotainment brand offrirà a 3 fortunati vincitori e a 3 accompagnatori a loro scelta l’opportunità di vivere la sfida Venezia-Inter da veri protagonisti attraverso un’esperienza esclusiva a bordocampo. Saranno infatti messi in palio 3 coppie di biglietti con hospitality e un walkabout pre-partita per scoprire, insieme ai campioni e a tutto lo staff del Club, il dietro le quinte del match in programma il 12 gennaio. Per partecipare, è sufficiente collegarsi all’indirizzo https://contest.leovegas.news per provare ad aggiudicarsi l’opportunità di trascorrere una giornata ricca di passione al fianco della propria squadra del cuore.

Lo step successivo sarà quello di rispondere correttamente a un quiz a risposta multipla. Le domande metteranno alla prova i tifosi su una serie di curiosità sul mondo dello sport in generale e l’estrazione finale decreterà i vincitori. Sarà possibile partecipare all’iniziativa fino al 16 dicembre. Adele Incerti di LeoVegas.News afferma: "Per noi, essere Match Sponsor di Venezia-Inter, una partita attesissima dagli arancioneroverdi, rappresenta un’opportunità per sostenere il Club e i suoi appassionati. Dare loro la possibilità di vivere questa partita da una prospettiva unica e privilegiata rende l’esperienza sportiva più emozionante che mai creando con la squadra un legame unico e indimenticabile capace di generare condivisione positiva”.