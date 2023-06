Nel corso dell'assemblea di Lega di ieri, l'ad dell'Inter Beppe Marotta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha lanciato una nuova proposta: il dirigente nerazzurro si è espresso circa la possibilità di dare vita a una nuova manifestazione per valorizzare i giovani, con un torneo riservato ai calciatori Under 23.

Da capire chiaramente se ci saranno i tempi tecnici per varare la nuova competizione in vista della stagione 2023/24 o se tutto dovrà slittare di un anno, ma c’è la volontà approfondire il discorso e di dedicarlo alla memoria di Silvio Berlusconi. Permetterebbe ai giovani del vivaio di “restare in casa”, ma va trovata la formula per creare la giusta tensione competitiva.