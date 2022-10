La doppietta del Mapei Stadium, decisiva per strappare i tre punti contro il Sassuolo, fa guadagnare un posto a Edin Dzeko nel Team of the Week di WhoScored.com. Il Cigno è l'unico interista presente nella formazione dell'ultima giornata di Serie A stilata dal sito statistico, con una valutazione complessiva di 8.4.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/btkrhVBPSc — WhoScored.com (@WhoScored) October 11, 2022