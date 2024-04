Finito marzo, Who Scored ha stilato la squadra del mese della Serie A, undici tipo nel quale compare un solo interista, ovvero Matteo Darmian con un rating di 6.95. In porta troviamo Caprile, avversario di questa sera della squadra di Inzaghi. In difesa il nerazzurro Darmian, insieme a Calfiori, Vasquez e Theo Hernandez. Centrocampo formato da Pulisic, L. Pellegrini, Thorstvedt, Saelemaekers. Completa l’attacco a due con Noslin e Belotti.

🇮🇹 Serie A Team of the Month pic.twitter.com/d060r3lfJw — WhoScored.com (@WhoScored) April 1, 2024