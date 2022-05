Sogno sfumato invece per il Lipsia che dopo la vittoria della gara d’andata per 1-0 vede sfuggire l’obiettivo di raggiungere la finale spagnola, dove al contrario andranno gli scozzesi dei Rangers che tra le mura amiche dell’Ibrox Stadium ribaltano pronostici e risultato imponendosi per 3-1 grazie ai gol di Tavernier, Kamara e Lundstram. Inutile il tentativo di Nkunku di riaprire il match, finisce 3-1 a Glasgow: Rangers in finale contro l’Eintracht a dieci anni dal fallimento e la lunga ed estenuante risalita.

Dopo l’ultimo verdetto di Champions League che ha definito le due finaliste di Parigi, punto finale scritto anche in Europa League e Conference League che nelle quattro semifinali totali giocate oggi tra le due competizioni vedranno contendersi i due titoli rispettivamente Eintracht Francoforte e Rangers e Feyenoord e Roma . I tedeschi di Glasner come all’andata s’impongono contro il West Ham , vincendo anche in casa dunque con un risultato di 1-0 sottoscritto da Borre al 26esimo. Unica rete che basta ai padroni di casa per conquistare la finale di Siviglia.

Festeggia invece la Roma di José Mourinho, orgoglio italiano in Europa che dopo il pari dell’andata in casa del Leicester batte i Foxes per 1-0 sotto gli occhi di un esaltatissimo Olimpico. I giallorossi trovano la rete con una grande incornata del solito Tammy Abraham che su assist di Lorenzo Pellegrini batte l’estremo difensore danese, Kasper Schmeichel e trascina i capitolini a Tirana.

Ad affrontare la Roma in Albania saranno gli olandesi del Feyenoord che non vanno oltre lo zero a zero in casa del Marsiglia, proteggendo gelosamente quanto di buono raccolto all’andata in casa, risultato che basta per candidarsi alla vittoria del titolo.