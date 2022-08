Seconda tornata delle partite di andata del terzo turno di preliminari di Champions League. Serata contraddistinta da risultati pesanti: cinquina per la Stella Rossa di Dejan Stankovic che stende gli armeni del Pyunik. Stesso risultato lo ottiene il Bodo Glimt ai danni dello Zalgiris Vilnius. Successo per 4-0 del Maccabi Haifa contro l'Apollon Limassol, più risicata la vittoria della Dynamo Kiev che batte per 1-0 lo Sturm Graz. Il Ferencvaros strappa un pareggio per 1-1 in casa del Qarabag.

Maccabi Haifa - Apollon Limassol 4-0