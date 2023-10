Due vittorie in rimonta quelle ottenute da Shakhtar e Atletico Madrid negli anticipi di oggi di Champions League: gli spagnoli, come gli ucraini, vanno sotto, poi vincono 3-2 rispettivamente contro Anversa e Feyenoord.

Esordio casalingo in Europa beffardo per l’che dopo essere andata in doppio vantaggio con Muja e Balikwisha nella prima mezz’ora di gara, si fanno riprendere dalla doppietta di Sikan che apre e chiude la rimonta, intervallata dalla rete di Rakitskyi. Al 97esimo occasione d’oro sprecata dai padroni di casa con Alderweireld che dal dischetto sbaglia e manda in fumo la possibilità di pareggiare: olandesi secondi del Gruppo E con 3 punti a +2 dalla Lazio.Ancora unacasalinga per l’di Simeone che esattamente come nell’ultima uscita in campionato, subiscono prima per recuperare in corsa. A mandare in vantaggio gli olandesi è Hermoso con una sfortunata deviazione che beffa Oblak e regala l’1-0 alla squadra ospite. A tenere a galla gli uomini del Cholo è il solito, in formissima, Alvaro Morata che dopo qualche minuto segna la rete del pari. Pareggio che Hancko al 34esimo trasforma in 1-2, risultato che però cambia ancora una volta sul finale della prima frazione di gioco con Griezmann che in rovesciata mette il tabellino sul 2-2. Lo spagnolo in attacco, fortemente seguito dall’Inter in estate, non ne vuol sapere di fermarsi e a due minuti dalla ripresa sottoscrive la doppietta personale e la vittoria dei