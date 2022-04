Dopo l’1-3 dell’andata all’Estadio da Luz, il Liverpool s’impone con lo stesso risultato anche tra le mura amiche dell’Allianz: 3-3 per i Reds che conquistano con un colpo di scena ma ininfluente la semifinale. Vano il tentativo di pareggio e remuntada del Benfica prima con Goncalo Ramos che al 32esimo risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato da Konate: al 55esimo Firmino mette in rete il gol del 2-1 che dieci minuti dopo trasforma in 3-1 sottoscrivendo la doppietta personale ma gli uomini di Verissimo non demordono e al 73esimo Yaremchuck risponde con orgoglio con la rete del 3-2 che Darwin Nunez trasforma in 3-3 all’82esimo. Ai portoghesi l’orgoglio non basta, Klopp in semifinale.