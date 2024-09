In serata si sono giocate altre tre partite di Champions League oltre a quella dei nerazzurri. Nettissima affermazione del Celtic, che ha strapazzato lo Slovan Bratislava con il punteggio di 5-1. Il Borussia Dortmund si è imposto in territorio belga contro il Club Brugge: 3-0 convincente per i gialloneri. Vittoria sul filo di lana per il PSG, che ha battuto 1-0 il Girona sfruttando l'autogol di Gazzaniga al minuto 90'.