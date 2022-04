Il Liverpool domina contro il Villarreal l'andata di Anfield nell'andata di semifinale di Champions League. I Reds s'impongono per 2-0 dopo 19 tiri (contro 1) e tantissime occasioni create, tra cui il palo di Thiago Alcantara e due gol annullati. Ad inizio secondo tempo la banda di Klopp capitalizza con l'autogol di Estupinan e il sigillo d'uno scatenato Manè, vedendo così avvicinarsi la finale. La squadra di Emery non arriva mai ad impensierire Allison: per gli spagnoli, ora, la montagna da scalare è altissima.