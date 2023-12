Triplice fischio su tutti i campi d’Europa sui quali si è giocato l’ultimo atto della fase a gironi dell’edizione di Champions League 2023/24. E dopo il primo posto del Gruppo D conquistato dalla Real Sociedad, uscita indenne da San Siro e con un vantaggio rispetto ai milanesi decretato dalla differenza reti, delle rivali dell’Inter a lasciare definitivamente l’Europa è, incredibilmente il Salisburgo, che negli ultimi scampoli di gara contro il Benfica ha incassato il gol dell’1-3 sottoscritto da Cabral, e finisce dietro i portoghesi a pari punti, ma viene condnato dagli scontri diretti: lusitani in Europa League.

Torna alla vittoria il, vittorioso in casa contro ilgrazie ad un autogol di Saatci a inizio primo tempo, vantaggio che Osimhen raddoppia al 33’esimo: partenopei che si presentano alla fase ad eliminazione diretta da secondi del girone con 10 punti alle spalle del Real, primissimo senza rivali con 18 punti.che batte l’in Germania pere condanna la squadra dell’ex nerazzurro, in campo 76 minuti, a salutare l’Europa con 2 soli punti racimolati in sei partite. Braga in Europa League.Vince anche ilsenza grande fatica: alla squadra tedesca basta il gol di Coman, messo in rete al 71esimo per condannare definitivamente ilche vede sfumare anche l’ultima delle consolazioni ovvero la possibilità di giocare l’Europa League. Un risultato amaro, quello degli inglesi, che lascia un retrogusto acre anche all’Inter, che perde uno dei bonus ‘variabili’ che avrebbe vantato dalla cessione di Onana con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ottavi altresì raggiunti dal Copenhagen, terzo in classifica del Gruppo A il Galatasaray di Icardi.