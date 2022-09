Si concludono I due match che hanno aperto il secondo giorno di esordio europeo per le sedici squadre oggi impegnate in Champions League. Dominio oranje dell’ Ajax contro i Rangers che aprono la loro danza europea con un sonoro poker. Ad andare in gol per i lancieri sono Alvarez, Berghius, Kudus e Bergwijn.

Gara altrettanto avvincente in quel di Francoforte, dove l’Eintracht delude i pronostici, perdendo contro uno Sporting Lisbona scatenato. Match bloccato fino al 65esimo, quando i portoghesi si portano avanti con Fernandes, gol al quale fa immediatamente seguito l'uno-due firmato da Trincao e Santos, che chiude ogni discorso all'82esimo e permette ai Leoes di ipotecare i primi tre punti in attesa di scoprire l’esito delle altre due avversarie del girone, Tottenham e Marsiglia, che questa sera si affronteranno a Londra, match al quale non parteciperà l’ex nerazzurro Alexis Sanchez per via della squalifica rimediata la scorsa stagione dopo il rosso di Anfield nel match col Liverpool.