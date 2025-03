Alla luce del forfait dell'ultimo momento di Lionel Messi, Lautaro Martinez avrà il posto praticamente garantito in attacco al fianco di Julian Alvarez nel grande classico tra Argentina e Uruguay, valido per il girone di qualificazione al Mondiale 2026, che andrà in scena a Montevideo nella notte italiana di sabato.

Da ieri, primo giorno di ritiro della squadra campione del mondo, il ct Lionel Scaloni ha cominciato a pensare a che tipo di formazione schierare contro la Celeste, un undici che potrebbe prevedere anche la presenza dello juventino Nico Gonzalez, schierato come esterno di un centrocampo a quattro che prevede la presenza di Rodrigo De Paul, Enzo Pérez e Alexis Mac Allister. Lo riporta Tyc Sports.