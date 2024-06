Per radiomercato potrebbe essere sacrificato a fronte di un'offerta importante, ieri Piero Ausilio nel corso dell'intervista a Sky ha escluso una cessione, ipotizzando una sua permanenza in prima squadra o una nuova esperienza in prestito. Valentin Carboni, classe 2005, è al centro dei riflettori a maggior ragione oggi che è tra i pre-convocati dell'Argentina per la Copa America.

Proprio in vista della competizione, il giovane talento è ancora in lizza per rientrare nella lista finale anche se c'è il rischio che debba lasciare il ritiro al momento delle scelte del CT Lionel Scaloni. Il quale, fa sapere Gaston Edul, giornalista di TyC Sports al seguito dell'Albiceleste, assieme al proprio staff tecnico adora Carboni e pensa che sarà un perno della Nazionale per molti anni a venire.