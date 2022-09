Cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla formazione che il ct argentino Lionel Scaloni potrebbe mandare in campo nell'amichevole contro l'Honduras in programma questa notte a Miami. Nel 4-3-3 del tecnico della Seleccion, secondo TyC Sports, dovrebbe esserci spazio per Lautaro Martinez al fianco di Lionel Messi. Le prime indiscrezioni davano Joaquin Correa come terzo titolare in attacco, ma Scaloni pare aver orientato la sua scelta su Alejandro 'Papu' Gomez.