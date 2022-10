Dal 2024 partirà il nuovo triennio dei diritti tv della Serie A e allora è già iniziata la corsa ad accaparrarsi la parte più succulenta delle partite del massimo campionato italiano di calcio. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, in questa gara potrebbe entrare anche la Paramount, il gruppo americano che da circa un mese ha lanciato la sua piattaforma streaming in Italia. L'interesse sarebbe dirottato in particolar modo alla diretta live streaming dei match di Serie A: una ghiotta opportunità per il calcio italiano di aumentare la concorrenza e strappare contratti più favorevoli di quelli attuali. Paramount, peraltro, è già legato alla Serie A grazie a uno dei suoi canali (Cbs) che ha acquistato i diritti del massimo campionato negli USA per il 2021/24.