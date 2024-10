Tuttosport porta alla luce un dato importante per capire cosa sta accadendo a livello arbitrale in Serie A. Secondo le statistiche, infatti, il nostro è il campionato col maggior numero di rigori assegnati nei top 5 campionato europei (Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Serie A): trentadue su settanta gare.

In Inghilterra sono fermi a dodici con gli stessi match, in Liga ne hanno assegnati ventotto in novanta incontri. La media italiana è 0,46 a partita, un rigore ogni due. Un'enormità. A tre rigori assegnati ci sono Di Marco, Marinelli, Tremolada, Feliciani e Pairetto, quest'ultimo tutti nella stessa partita (Fiorentina-Milan).

Ventisei su trentadue sono stati assegnati per comportamento scorretto, sei per falli di mano.