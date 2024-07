Fifa ed Eca si uniscono in una commissione per risolvere il problemi legati al Mondiale per club. Come riporta Tuttosport, è un gruppo di lavoro creato per la marcia di avvicinamento all'evento dell'estate 2025.

Cinque i club europei che fanno parte di questa commissione: Inter (Alessandro Antonello), Manchester City (Ferran Sorriano), Atletico Madrid (Miguel Angel Gil Marin), Salisburgo (Oliver Mintzlaff) più Michael Verschueren dell’Anderlecht, che però non parteciperà al torneo.

La missione è facilitare il reperimento delle risorse necessarie per far partire il Mondiale per club, visto che servono 2,2 miliardi di euro tra spese e montepremi. Oltre a questo vanno monitorati i ricorsi legali presentati da numerose associazioni sindacali di calciatori. Pochi, al momento, i contratti già firmati con sponsor e tv. Tra i costi da non sottovalutare anche quelli per riadattare gli stadi utilizzati per il football americano.