E' previsto per oggi, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Tanner Tessmann per chiudere l'arrivo in viola del centrocampista: pronto un quinquennale da 1,2 milioni a stagione, mentre col Venezia c'è un'intesa per 5 e una percentuale sulla rivendita.

Quanto a Gudmundsson si sta apparecchiando col Genoa un'operazione complessiva da 25 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto, con un contratto per l'islandese fino al 2029 e uno stipendio da 2,2 milioni annui.