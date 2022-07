Il Torino non vede l'ora di cedere Bremer per sbloccare il mercato in entrata. Secondo Tuttosport, infatti, l'imminente addio al centrale brasiliano consentirebbe ai granata di chiudere diverse operazioni come quelle che riguardano Praet, Laurienté e Dovbyk. Tre rinforzi ritenuti vitali da Juric, che poi per l'ultima porzione di mercato si aspetta anche Maggiore e Becao.