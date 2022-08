Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 70 milioni di euro, ma non per Milan Skriniar. L'obiettivo più caldo dei campioni di Francia, stando al Times, è Bernardo Silva, asso portoghese sul quale ha messo da tempo gli occhi il Barcellona, la cui concorrenza però non spaventa Al-Khelaifi per i noti vincoli finanziari con cui deve fare i conti Joan Laporta. All'ombre della Torre Eiffel c'è fiducia circa la buona riuscita dell'affare, anche perché non sarebbe un problema garantire all'ex Monaco uno stipendio più robusto rispetto a quello che percepisce attualmente al Manchester City, al quale è legato da un contratto fino al 2025.