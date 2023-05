In casa Chelsea è cominciata oggi ufficialmente l'era Pochettino, con il tecnico annunciato come nuovo allenatore dei Blues. Il The Guardian prova a immaginare la squadra londinese con alla guida il tecnico argentino, il che coinvolge anche l'Inter. È infatti noto che a fine stagione terminerà il prestito a Milano di Romelu Lukaku, che farà ritorno a Londra.

Big Rom non ha mai nascosto la propria volontà di restare a Milano, ma la trattativa tra i due club non appare tra le più semplici. Intanto la testata inglese si domanda se il belga e Aubameyang possano funzionare nel calcio di Pochettino, veloce e fatto di pressing alto. Non sarà comunque facile per i Blues trovare un nuovo attaccante sul mercato, considerata anche la mancata qualificazione alle coppe europee.