Piovono secche smentite dalla Germania sulla notizia di mercato pubblicata stamane dal Corriere dello Sport, secondo cui il Borussia Dortmund sarebbe l'unico club che si è mosso in maniera concreta per Paulo Dybala, offrendogli un contratto di 4,5 milioni di euro a stagione. Secondo i colleghi di Sport1, la Joya argentina, free agent su cui ha messo gli occhi soprattutto l'Inter, non è un obiettivo credibile per il club tedesco, che non ha mai messo sul tavolo alcuna proposta economica per assicurarsi le sue prestazioni sportive da luglio.