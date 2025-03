Sarà un Maradona vestito a festa quello che alle 18 accoglierà Napoli e Inter per l'attesissimo match di campionato. Come conferma anche il quotidiano La Repubblica, ci saranno 55mila spettatori questa sera sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta, con pienone annunciato anche nel settore ospiti nonostante il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Lombardia. Nelle casse del Napoli entreranno invece circa 2 milioni, al netto del rateo per ogni gara assicurato dai numerosissimi abbonamenti.