Hakan Calhanoglu è il miglior giocatore della Serie A secondo Sofascore. Nel bilancio di fine stagione del sito di stats, anche la Top 11 che comprende non solo il turco, tra i giocatori dell'Inter, ma anche Lautaro Martinez. Questa la formazione tipo (3-1-4-2): Provedel; Danilo, Kim, Martinez Quarta; Calhanoglu; Berardi, Dybala, Zaccagni, Khvaratskhelia; Osimhen, Martinez.

🇮🇹 | Team of the Season



The time has now come for us to unveil our highest-rated XI from the 2022/23 Serie A campaign!



Champions Napoli are the only side represented by three players in our TOTS, as 7 of the top 8 sides in the table feature at least one player in here. pic.twitter.com/wswPincCxP