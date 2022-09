A due giorni dal forfait di Hakan Calhanoglu, che ha alzato bandiera bianca per una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra, Simone Inzaghi deve fare i conti anche con un problemino accusato durante la seduta di rifinitura da Marcelo Brozovic, altro titolarissimo del centrocampo, alla vigilia della sfida contro l'Udinese in programma all'ora di pranzo alla Dacia Arena. Secondo Sportmediaset, comunque, questo problemino non impedirà al croato di prendere parte alla trasferta di Udine.