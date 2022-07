Questo pomeriggio sull'aereo che porterà la Lazio in Germania non ci saranno Francesco Acerbi e Akpa Akpro. Secondo Sport Mediaset entrambi i giocatori, in rotta con il club biancoceleste, resteranno a Roma e si alleneranno a Formello in attesa di novità dal mercato, con il difensore accostato anche all'Inter. I due sono finiti fuori dal progetto tecnico e non proseguiranno la preparazione con il resto dei compagni.