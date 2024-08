Recuperato il capitano, Lautaro Martinez, le buone nuove per Simone Inzaghi in vista dell'Atalanta non sono finite. L'allenatore nerazzurro ritrova anche Stefan De Vrij, rientrato in gruppo già ieri, e crescono le possibilità di turnazioni in vista del secondo match consecutivo a San Siro contro la 'ferita' Dea, che arriva al Meazza dopo il ko con il Torino.

Il capitano ha svolto questa mattina una seduta di allenamento quasi totalmente con il resto della squadra e l'argentino è adesso certo di una convocazione per venerdì, pur sembrando destinato inizialmente alla panchina. In panca freme anche la più lussuosa delle riserve del tecnico piacentino, ovvero Davide Frattesi che contro la Dea si candida fortemente ad una maglia da titolare.