In un mercato povero come quello della Serie A di quest'estate, il tema Federico Chiesa continua a fare rumore, specialmente dopo la rottura definitiva con la Juventus, con il club bianconero che rischia seriamente di perderlo a zero fra un anno.

Come riferisce Sportmediaset, attenzione però a Inter e Milan: entrambe le dirigenze, infatti, la scorsa settimana hanno incontrato l'agente Fali Ramadani che ha voluto sondare un'eventuale disponibilità delle milanesi per il suo assistito. Sfumato Gudmundsson, per Ausilio e Marotta sarebbe l'occasione di portarsi a casa un giocatore italiano e che conosce bene la Serie A anche se - spiega SM - più difficilmente adattabile al 3-5-2 di Inzaghi.

Nelle scorse settimane Chiesa era stato accostato anche al Napoli (ma per Conte varrebbe il discorso tattico fatto per Inzaghi) e Roma (che poi però ha preso Soulé). E l'estero? Nessun seguito ai balndi interessi inglesi e tedeschi (Bayern).