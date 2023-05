Roma-Inter, scontro diretto in zona Champions in programma domani allo stadio Olimpico, diventa una sliding door nella mente di Aldair, storico difensore giallorosso che fu a un passo dal trasferimento nella Milano nerazzurra nel 1999: "Roma-Inter, da sempre una delle sfide più belle del nostro campionato. Una sfida che è sempre stata ricca di campioni, Totti e Ronaldo per citarne alcuni - ha scritto Pluto su Instagram -. Non tutti sanno però che nell’estate del 1999 sono vicinissimo al passaggio dalla Roma proprio all’Inter, ma l’arrivo di Capello blocca tutto.

Decide che sarò il perno della sua difesa e che non mi muoverò assolutamente dalla capitale. Sono l’uomo più felice del mondo, e la scelta è stata ripagata nel migliore dei modi, due anni dopo siamo Campioni d’Italia".