Il sogno Pau Torres potrebbe restare tale. Sarebbero infatti altissime le richieste avanzate dal Villareal per il centrale difensivo frutto delle giovanili e legato al club da un contratto in scadenza nel 2024. Stando infatti a Sky Sport, la valutazione degli spagnoli per il classe '97 sarebbe intorno ai 50 milioni, cifra che difficilmente potrebbe essere raggiunta dalle interessate Inter e Juventus.

Giacomo Principato