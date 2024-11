Dopo il rientro a Milano di Lautaro Martinez per un attacco influenzale (LEGGI QUI), potrebbero cambiare le mosse di Simone Inzaghi in vista del match di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona. Il forfait del capitano potrebbe mischiare ancora una volta le carte che comporranno l'undici iniziale dei nerazzurri al Bentegodi.

Se fino a qualche ora fa l'indiziato numero uno per affiancare Thuram in attacco era Joaquin Correa, che avrebbe permesso al dieci argentino di rifiatare per quasi tutta la gara ed entrare soltanto nell'ultima mezz'ora di gara in vista del Lipsia, l'assenza di Lautaro mette nuovamente in dubbio la prima titolarità stagionale del connazionale, fa sapere Sky Sport. Senza il Toro, la pedina Tucu potrebbe tornare utile a gara in corso per lo sprint finale del match, un'ipotesi che mischia le gerarchie rimettendo in gioco per la corsa alla maglia da titolare anche Arnautovic o Taremi.

