Sky Sport fa il punto sul mercato dell’Inter, con questa settimana che potrebbe risultare decisiva. Si comincia da Henrikh Mkhitaryan, per cui la trattativa è ormai conclusa. L’armeno ex Roma firmerà per due anni. Capitolo Paulo Dybala, per cui domani è previsto un nuovo contatto telefonico tra Giuseppe Marotta e l’agente del calciatore Jorge Antun. Nei prossimi giorni magari ci sarà anche un incontro di persona, si lavora per ridurre la forbice tra richiesta e offerta. C’è fiducia e ottimismo da entrambe le parti per la conclusione della trattativa, la sensazione è che questa settimana possa essere decisiva per la firma con i nerazzurri della Joya.