Alexis Sanchez deve attendere ancora un po' di tempo prima di risolvere il suo contratto con l'Inter. Come riporta Sky Sport, l'attaccante cileno non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il test di quest'oggi ad Appiano Gentile contro la Pergolettese e già in tarda mattinata ha lasciato la Pinetina. Ormai, il Tocopillano è praticamente fuori dalle scelte di Inzaghi e la sua avventura interista è agli sgoccioli.