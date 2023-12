Continua a creare dibattito il futuro di Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli alla fine di questa stagione. Come riportato da Sky Sport, infatti, il club partenopeo continua a spingere per convincere il trequartista polacco a prolungare, sebbene fino a questo momento non ci sia stato alcun passo avanti. L'Inter, intanto, continua a osservare interessata, forte dell'accordo con l'entourage del calciatore per firmare a zero in estate.