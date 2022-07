L'esperienza di Nikola Milenkovic alla Fiorentina potrebbe essere destinata a proseguire anche nella prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky, nonostante gli interessi di Inter, Juventus e Milan non è da escludere la possibile permanenza a Firenze del difensore serbo. A spingere per la soluzione della continuità in maglia viola ci sarebbe ovviamente il tecnico Vincenzo Italiano, che vorrebbe trattenere il suo centrale al Franchi.