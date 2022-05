Si è assunto il ruolo di trascinatore del Milan ormai vicinissimo a conquistare il titolo di Campione d'Italia, il portoghese Rafael Leao, gemma della formazione di Stefano Pioli. Leao che, ricorda Sky Sport, è stato protagonista tre estati fa di un'autentica sliding door di mercato: infatti, nell'estate del 2019, la prima di Antonio Conte alla guida dei nerazzurri, l'Inter aveva praticamente chiuso il suo acquisto dal Lille. Piero Ausilio si era fiondato per parlare con l'agente Roberto Calenda, l'affare poteva dirsi concluso ma poi saltò perché c'erano altre trattative aperte come quelle di Romelu Lukaku ed era anche arrivato Valentino Lazaro. Forse la società non aveva l'intenzione di spendere 30 milioni per il ragazzo, lasciando cadere tutto e permettendo l'inserimento da Via Aldo Rossi.