Non ci sono ancora novità sensibili sul rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter. Come riportato da Sky Sport, il club sta ancora attendendo la risposta dal calciatore alla proposta fatta: 6 milioni all’anno più bonus, che non vorrà aumentata perché è già la cifra massima che viene riservata ai propri top player. Il calciatore ha inoltre in mano un’offerta da parte del Paris Saint-Germain, più alta dal punto di vista economico. Il club attende dunque che il difensore slovacco decisa e si prenda le proprie responsabilità. Insomma, continua lo stallo alla messicana in attesa dell'incontro decisivo tra le parti, che dovrebbe andare in scena a metà di questo mese.