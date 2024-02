Alla vigilia di Inter-Atalanta, recupero della 21esima giornata di Serie A, non è in programma nessun incontro con i media per Simone Inzaghi, che non parlerà né in conferenza stampa né rilascerà dichiarazioni nell'intervista singola alla tv del club. Il tecnico nerazzurro si limiterà a dirigere l'allenamento nel pomeriggio in vista della gara con i bergamaschi che potrebbe sancire la fuga scudetto definitiva: in caso di vittoria, infatti, Lautaro Martinez e compagni si porterebbero a +12 sulla Juve seconda in classifica. Lo riporta Sky Sport.