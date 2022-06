Ancora qualche dettaglio in più sulla trattativa tra l'Inter e l'Empoli per Kristjan Asllani. Avvenuto oggi un incontro tra i due club, svoltosi in Toscana per restare lontano da occhi indiscreti, le due parti hanno trovato un principio d'accordo per convolare a nozze: prestito oneroso a 4 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, come spiegato precedentemente. Cifre alle quali ci sono da aggiungere altri 2 milioni di bonus e Martin Satriano in prestito.