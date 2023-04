Uno scenario che comunque non può essere escluso a priori, soprattutto perché potrebbe concretizzarsi al verificarsi di determinate condizioni che sono state messe nero su bianco nel contratto stipulato la scorsa estate tra le parti: "Ci sono due clausole: una per l’Italia da 20 milioni di euro e una per l’estero da 12 - ha svelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport -. La Roma ha la possibilità di annullare quella in Italia: ad esempio, se arriva l’Inter e dice 'pago la clausola', il club giallorosso può annullarla aumentando di colpo l’ingaggio al giocatore da 3,8 mln a stagione a 6".