Non solo campo, ma c'è spazio anche per le ultime di mercato nel pre Benfica-Inter. Come ha ribadito l'inviato di Sky Matteo Barzaghi, si vanno sempre più definendo i rinnovi in casa Inter, di cui si sta già parlando da diversi giorni. Praticamente a buon punto e da formalizzare entro fine anno quelli di Mkhitaryan e Dimarco, mentre nel frattempo si è incontrato l'agente di Lautaro Martinez. Con l'attaccante argentino si dovrebbe arrivare a un prolungamento nel corso del 2024, anno in cui sarà rinnovato anche il contratto di Barella. Insomma il futuro dell'Inter passa anche dal rinnovo dei propri gioielli.