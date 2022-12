Atmosfera natalizia in casa Inter: il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è stato il primo ad arrivare alla cena di Natale della società, come evidenziato da Sky Sport. Anche Onana e Calhanoglu sono già arrivati. Pian piano sarà il turno degli altri componenti di squadra e società, per un clima di serenità utile anche a preparare mentalmente l'avvicinamento al ritorno in campo, previsto il 4 gennaio nel big match contro il Napoli.