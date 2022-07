Niente Inter per Ederson. Come riferisce Sky Sport, nelle ultime ore si è infatti sbloccata la trattativa che porterà il centrocampista all'Atalanta. Il brasiliano già nei prossimi giorni (forse addirittura domani) è atteso a Bergamo per le visite mediche e le firme. A fare il percorso inverso sarà Matteo Lovato, pronto a trasferirsi alla Salernitana nell'ambito della stessa trattativa.