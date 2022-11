L'esterno croato dello Stoccarda Borna Sosa era già considerato uno dei candidati alla partenza in estate: ad un certo punto sembrava ad un passo il suo trasferimento all'Inter per rimpiazzare Robin Gosens, ma non se ne è fatto più nulla e alla fine a lasciare il club tedesco sono stati Sasa Kalajdzic e Orel Mangala. Ma a gennaio, secondo Sky Sports Deutschland, gli Svevi potrebbero essere costretti a ripensare nuovamente alla cessione del giocatore, per via di problemi finanziari. Lo Stoccarda, però, spera in offerte comprese tra 15 milioni e 25 milioni di euro anche contando su ottime prestazioni al Mondiale in Qatar. Sosa è uno dei migliori giocatori della Bundesliga anche quest'anno e ha già fornito sette assist in dodici partite.