Una delle telenovele del calciomercato estivo è sicuramente quella connessa al futuro di Andrea Pinamonti. L'aggiornamento della serata arriva da Sportitalia, che spiega che il classe '99 è il primo obiettivo del Sassuolo. L'Atalanta è in pole position, ma secondo l'emittente chi, tra neroverdi e nerazzurri, riuscirà a cedere per primo uno tra Raspadori (piace molto al Napoli e ha già dato l'ok al trasferimento, ndr) e Muriel, si fionderà su Pinamonti per l'assalto finale.